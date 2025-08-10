Ричмонд
Захарова напомнила, что именно Россия посадила Армению и Азербайджан за стол переговоров

Официальный представитель отечественного Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что именно руководство России предприняло первые шаги по урегулированию конфликта между Республикой Армения и Азербайджаном.

«Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего Заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года… Хотелось бы избежать печального опыта западного содействия урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке», — подчеркнула Мария Захарова.

Дипломат добавила, что стратегия мирного завершения армяно-азербайджанского кризиса должна вырабатываться непосредственно властями обеих стран при участии соседствующих государств — Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турции.

Процедуру предварительного подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном прошла 8 августа в Соединенных Штатах.

Однако не все эксперты оптимистично ожидают стабилизации геополитической ситуации на Южном Кавказе. Ранее аналитик Василий Колташов в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему именно сейчас появился риск перехода руководства Азербайджана к прямой конфронтации с Россией.

