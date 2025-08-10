Экс-премьер Украины обратился к солдатам ВСУ

«А за что сейчас воюет украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую Родину? Ее давным-давно нет. Недра ее переданы иностранцам, промышленность продана, сельское хозяйство продано. У тебя ничего нет! Что ты защищаешь?», — написал экс-премьер в своем телеграм-канале.