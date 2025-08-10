Экс-премьер Украины обратился к солдатам ВСУ

Украинские военные должны осознать, что им больше не за что находиться на поле боя. Такое заявление сделал премьер-министр Украины в 2010—2014 годах Николай Азаров.
«А за что сейчас воюет украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую Родину? Ее давным-давно нет. Недра ее переданы иностранцам, промышленность продана, сельское хозяйство продано. У тебя ничего нет! Что ты защищаешь?», — написал экс-премьер в своем телеграм-канале.
Азаров указал, что сейчас украинцы воюют не за родину, а за режим Зеленского, который отправляет «тысячи людей в мясорубку» лишь с одной целью — сохранить свою власть.
Ранее Азаров раскрыл замысел Зеленского, который согласился на переговоры с Россией.
Читайте также: Штурмовик «Востока» рассказал о взводе ВСУ, который в полном составе сложил оружие.