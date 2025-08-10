Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС готов продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине

Страны ЕС готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине и поддерживать её дипломатически.

Источник: Reuters

Об этом говорится в совместной декларации лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передаёт ТАСС.

«Мы готовы поддержать эту работу дипломатически, а также путём сохранения нашей значительной военной и финансовой поддержки Украины, в том числе в рамках деятельности “Коалиции желающих”», — сказано в тексте документа.

Кроме того, соответствующие страны ЕС выразили готовность поддерживать и вводить ограничительные меры против России.

Ранее лидеры ЕС призвали американского лидера Дональда Трампа на переговорах с президентом России Владимиром Путиным защищать «жизненные интересы Украины и Европы».

Также в ЕС выступили за переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше