ЕС готов продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине

Об этом говорится в совместной декларации лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передаёт ТАСС.
«Мы готовы поддержать эту работу дипломатически, а также путём сохранения нашей значительной военной и финансовой поддержки Украины, в том числе в рамках деятельности “Коалиции желающих”», — сказано в тексте документа.
Кроме того, соответствующие страны ЕС выразили готовность поддерживать и вводить ограничительные меры против России.
Ранее лидеры ЕС призвали американского лидера Дональда Трампа на переговорах с президентом России Владимиром Путиным защищать «жизненные интересы Украины и Европы».
Также в ЕС выступили за переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения.