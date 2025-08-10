Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак высказался, что Киев не считает линию фронта, которая сложилась в ходе конфликта, границей с РФ. Обсуждение данного вопроса прошло на совещании с представителями из Европы и Соединенными Штатами.
Он отметил, что позиции, озвученные на переговорах с западными представителями, были четкими и однозначными.
— Надежный, длительный мир возможен только при участии Украины в переговорном процессе с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня необходимо. Линия фронта не является границей, — написал Ермак в Telegram-канале, передает «Царьград».
Урегулирование конфликта на Украине может пойти по грузинскому сценарию, который исключает присутствие иностранных войск на территории республики и наличие гарантий в сфере безопасности и финансовой поддержки. Такое мнение 6 августа высказал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен. По его мнению, вероятность такого развития событий составляет 50 процентов.
По словам американского профессора и политолога Джона Миршаймера, у РФ и Украины не получится завершить конфликт дипломатическим путем из-за отсутствия желания Киева и Европы заключить соглашение, которое удовлетворило бы Москву. Он заявил, что Вооруженные силы России одержат «тяжелую победу» над Украиной.