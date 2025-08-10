Ермак заявил, что Украина не признает линию фронта границей с Россией

Урегулирование конфликта на Украине может пойти по грузинскому сценарию, который исключает присутствие иностранных войск на территории республики и наличие гарантий в сфере безопасности и финансовой поддержки. Такое мнение 6 августа высказал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен. По его мнению, вероятность такого развития событий составляет 50 процентов.