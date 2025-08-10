Стармер и Макрон обсудили Украину и поддержали мирные инициативы Трампа

«Они обсудили текущую ситуацию на Украине, вновь подтвердив свою твердую поддержку президенту Владимиру Зеленскому и стремление к справедливому и прочному миру для украинцев. Стороны положительно оценили инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и рассмотрели возможности для дальнейшего тесного взаимодействия с Трампом и Зеленским в ближайшее время», — говорится в заявлении канцелярии Стармера.