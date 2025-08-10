Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер и Макрон обсудили Украину и поддержали мирные инициативы Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и выразили поддержку мирным инициативам президента США Дональда Трампа. Лидеры договорились тесно сотрудничать с Трампом и Владимиром Зеленским для поиска путей урегулирования конфликта. Об этом сообщает канцелярия Кира Стармера.

Лидеры Британии и Франции обсудили Украину и мирные предложения Трампа.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и выразили поддержку мирным инициативам президента США Дональда Трампа. Лидеры договорились тесно сотрудничать с Трампом и Владимиром Зеленским для поиска путей урегулирования конфликта. Об этом сообщает канцелярия Кира Стармера.

«Они обсудили текущую ситуацию на Украине, вновь подтвердив свою твердую поддержку президенту Владимиру Зеленскому и стремление к справедливому и прочному миру для украинцев. Стороны положительно оценили инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и рассмотрели возможности для дальнейшего тесного взаимодействия с Трампом и Зеленским в ближайшее время», — говорится в заявлении канцелярии Стармера.

Ранее в телефонном разговоре между Трампом и Зеленским также участвовали Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте. Одной из ключевых тем обсуждения стали итоги визита спецпредставителя США в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше