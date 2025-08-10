Израильская армия вошла в несколько населенных пунктов на юге Сирии

Солдаты израильской армии вошли сразу в несколько населенных пунктов сирийской провинции Эль-Кунейтра, расположенной на юге страны. Среди них — город Эр-Рафид, сообщило сирийское агентство SANA.
Взяв под свой контроль населенные пункты, солдаты армии Израиля (ЦАХАЛ) установили там контрольно-пропускные пункты.
Агентство отмечает, что «израильтяне вторглись в несколько деревень и городов на юге провинции Эль-Кунейтра». Так, в город Эр-Рафид, по данным информагентства, въехала колонна из пяти военных машин израильской армии. Этот город находится близ Голанских высот, находящихся под контролем ЦАХАЛ.
Также сообщается, что другая колонна израильских солдат въехала в населенный пункт Рувейхина, который находится в 70 километрах от сирийской столицы — Дамаска. При этом издание добавляет, что через несколько часов после вторжения израильские силы отступили.
Ранее ЦАХАЛ нанес удар по объектам «Хезболлах» в Ливане.