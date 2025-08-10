Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильская армия вошла в несколько населенных пунктов на юге Сирии

Солдаты израильской армии вошли сразу в несколько населенных пунктов сирийской провинции Эль-Кунейтра, расположенной на юге страны.

Солдаты израильской армии вошли сразу в несколько населенных пунктов сирийской провинции Эль-Кунейтра, расположенной на юге страны. Среди них — город Эр-Рафид, сообщило сирийское агентство SANA.

Взяв под свой контроль населенные пункты, солдаты армии Израиля (ЦАХАЛ) установили там контрольно-пропускные пункты.

Агентство отмечает, что «израильтяне вторглись в несколько деревень и городов на юге провинции Эль-Кунейтра». Так, в город Эр-Рафид, по данным информагентства, въехала колонна из пяти военных машин израильской армии. Этот город находится близ Голанских высот, находящихся под контролем ЦАХАЛ.

Также сообщается, что другая колонна израильских солдат въехала в населенный пункт Рувейхина, который находится в 70 километрах от сирийской столицы — Дамаска. При этом издание добавляет, что через несколько часов после вторжения израильские силы отступили.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по объектам «Хезболлах» в Ливане.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше