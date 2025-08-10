Ричмонд
Зеленский прокомментировал «второй раздел» Украины

Лидер киевского режима Владимир Зеленский осудил предложения о выводе ВСУ с территории Донбасса и замораживании конфликта по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский осудил предложения о выводе ВСУ с территории Донбасса и замораживании конфликта по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения, что на предстоящей встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется обсуждение признания за Москвой новых территорий. Украина не допустит «повторного разделения», заявил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз встревожен готовящейся на 15 августа встречей Путина и Трампа. Испанская газета El Mundo отметила, что президенты РФ и США могут объединить усилия и вынудить Зеленского согласиться на невыгодные для Киева условия, а страны Старого света вновь не будут участвовать в переговорах по урегулированию конфликта.

Читайте материал по теме: На Украине рассказали, примет ли Зеленский условия Путина и Трампа.

