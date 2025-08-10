Трамп передумал вновь подниматься на крышу Белого дома

Перед этим журналистам сообщили, что президент направляется на крышу здания, и они расположились неподалеку, ожидая его появления. В сообщении отмечалось, что Трамп собирается совершить очередной визит на крышу, что вызвало интерес у прессы и наблюдателей. Однако ситуация изменилась очень быстро.