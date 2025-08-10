Ричмонд
Трамп передумал вновь подниматься на крышу Белого дома

Причины такого решения не раскрываются.

Источник: Аргументы и факты

В субботу президент США Дональд Трамп планировал снова подняться на крышу Белого дома, однако по неизвестным причинам решил отказаться от этой идеи. Об этом сообщили представители пресс-службы главы государства.

Ранее, во вторник, Трамп уже поднимался на крышу и в ходе выхода к публике пошутил о возможности разместить там «ядерные ракеты» на территории Белого дома.

Перед этим журналистам сообщили, что президент направляется на крышу здания, и они расположились неподалеку, ожидая его появления. В сообщении отмечалось, что Трамп собирается совершить очередной визит на крышу, что вызвало интерес у прессы и наблюдателей. Однако ситуация изменилась очень быстро.

Всего через две минуты после первого сообщения пресс-служба распространила новое уведомление: Трамп отменил свои планы по подъему на крышу. В результате служба безопасности покинула территорию крыши, а журналистов оперативно распустили.

Ранее Трамп заявил, что из-за роста уличной преступности Вашингтон превратился в один из самых опасных городов мира. Он пообещал исправить это в ближайшее время.

