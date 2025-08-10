Инсайдер в Белом доме заявил, что Трамп еще может выслать Зеленскому приглашение на Аляску

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает вариант участия главаря киевского режима в своих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые должны состояться 15 августа в штате Аляска. Об сообщает телеканал NBC News со ссылкой на инсайдера в американской Администрации.