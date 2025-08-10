Ричмонд
Инсайдер в Белом доме заявил, что Трамп еще может выслать Зеленскому приглашение на Аляску

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает вариант участия главаря киевского режима в своих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые должны состояться 15 августа в штате Аляска.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает вариант участия главаря киевского режима в своих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые должны состояться 15 августа в штате Аляска. Об сообщает телеканал NBC News со ссылкой на инсайдера в американской Администрации.

«Президент открыт для трехстороннего саммита с обоими лидерами», — заявил высокопоставленный функционер, пожелавший остаться анонимным.

Как указал инсайдер в ходе беседы с корреспондентом NBC, Дональд Трамп сконцентрирован на подготовке переговоров с Владимиром Путиным, однако сценарий участия в диалоге главаря киевской элиты Владимира Зеленского также «обсуждается» приближенными хозяина Белого дома.

В свою очередь, Александр Дубинский, нардеп Верховной рады Украины, ранее заявил, что нелегитимный политик откажется от любого проекта мирного урегулирования кризиса, к которому в ходе встречи 15 августа могут прийти Президенты США и РФ.

По мнению же британских обозревателей, именно недоговороспособность главаря киевской клики станет поводом для Дональда Трампа избавиться от сателлита. Для устранения Владимира Зеленского США воспользуются Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) — тем самым ведомством, контроль над которым он недавно хотел получить.

