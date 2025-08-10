NBC: В США обсуждают приглашение Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян 9 августа заявила, что прогнозировать итоги и сам факт встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске рано. Она отметила, что подобной турбулентности в настоящем, а «не фейковом» информационном поле, как в этом году, никогда не было за всю ее карьеру.