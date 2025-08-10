NBC: В США обсуждают приглашение Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске

В Белом доме допустили приглашение украинского президента Владимира Зеленского на Аляску. Об этом сообщил NBC News.
Один из источников телеканала рассказал, что этот вариант обсуждается, но ясности пока нет. По его словам, приезд главы Украины на Аляску «абсолютно» возможен.
— Все очень надеются, что это произойдет, — заявил он.
Высокопоставленный представитель Белого дома высказался, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп открыт для встречи на Аляске в трехстороннем формате, однако в настоящее время его администрация сосредоточена на планировании двусторонних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Другой источник отметил, что неясно, оказались бы лидеры России и Украины в одной комнате, если бы Зеленский все-таки прилетел на Аляску, сказано в статье.
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян 9 августа заявила, что прогнозировать итоги и сам факт встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске рано. Она отметила, что подобной турбулентности в настоящем, а «не фейковом» информационном поле, как в этом году, никогда не было за всю ее карьеру.