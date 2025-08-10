Лидеры стран Евросоюза сделали совместное заявление о переговорах по территории Украины

Линия боевого соприкосновения на Украине на данный момент должна стать отправной точкой для переговоров о территориях. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран-участниц Европейского союза, главы Еврокомиссии и Великобритании.
«Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в тексте декларации.
Там также отмечается, что ЕС и Великобритания остаются привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой.
К слову, от Евросоюза декларацию приняли лидеры Франции, Германии, Италии, Польши и Финляндии.
