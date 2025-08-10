Ричмонд
Лидеры стран Евросоюза сделали совместное заявление о переговорах по территории Украины

Линия боевого соприкосновения на Украине на данный момент должна стать отправной точкой для переговоров о территориях.

Линия боевого соприкосновения на Украине на данный момент должна стать отправной точкой для переговоров о территориях. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран-участниц Европейского союза, главы Еврокомиссии и Великобритании.

«Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в тексте декларации.

Там также отмечается, что ЕС и Великобритания остаются привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой.

К слову, от Евросоюза декларацию приняли лидеры Франции, Германии, Италии, Польши и Финляндии.

Ранее на Украине рассказали, примет ли Зеленский условия Путина и Трампа.

