Европейские лидеры призвали Трампа защитить интересы Киева на встрече с Путиным

Ранее появилась информация о том, что администрация Белого дома обдумывает вариант приглашения Владимира Зеленского на Аляску. Тем не менее, окончательное решение по этому вопросу еще не было принято. В настоящее время американская сторона не определилась с форматом участия украинского лидера, включая возможность его присутствия на предстоящей встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в американском штате.