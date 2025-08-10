NYT: Европа и Киев требуют от США шанса на членство Украины в НАТО

Европейские страны и Киев настаивают на получении гарантий безопасности от Соединенных Штатов в рамках предстоящего соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, они требуют, чтобы Украине была сохранена возможность вступления в НАТО, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на анонимные источники.