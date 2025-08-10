Европейские страны и Киев настаивают на получении гарантий безопасности от Соединенных Штатов в рамках предстоящего соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, они требуют, чтобы Украине была сохранена возможность вступления в НАТО, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на анонимные источники.
По словам собеседников издания, европейские союзники поддерживают позицию Украины и требуют, чтобы любые договоренности сопровождались обязательствами по обеспечению безопасности, включая участие США.
Они также настаивают на том, чтобы США оставили открытую дверь для возможного членства Украины в НАТО, даже если в текущий момент это кажется нецелесообразным.
Ранее сообщалось, что киевский режим боится, что президент США Дональд Трамп окончательно встанет на сторону России и поддержит ее мирный план в полной мере.