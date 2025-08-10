Ричмонд
Стало известно о продвижении российской армии на севере ДНР

Российские военные продвигаются на севере Донецкой Народной Республики.

Российские военные продвигаются на севере Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его данным, продвижения российской армии имеются в районе Зеленой Долины и в населенном пункте Среднее.

«В Среднем наши военнослужащие заняли новые рубежи и позиции. Также есть небольшое продвижение с направления Зеленой Долины».

Отметим, что об освобождении Зеленой Долины Минобороны России сообщило 11 июля.

Также российские военные проводят наступление в районе Красноармейска. Штурмовики «Центра» зачищают леса у этого города на западе ДНР от засевших там солдат ВСУ.