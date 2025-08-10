В США объяснили выбор в пользу Аляски для переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске, Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что главы двух государств в ходе встречи в качестве приоритетного направления обсудят вопрос урегулирования украинского конфликта. При этом, как уточнил представитель Кремля, в ближайшее время дипломаты обеих стран приступят к согласованию деталей саммита. Ушаков признал, что этот процесс сопряжён со значительными трудностями.