Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США объяснили выбор в пользу Аляски для переговоров Путина и Трампа

Аляска станет местом встречи глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, поскольку США не связаны соглашениями с Международным уголовным судом (МУС).

Аляска станет местом встречи глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, поскольку США не связаны соглашениями с Международным уголовным судом (МУС). Об этом информирует The Washington Post.

«Некоторые из рассматриваемых мест проведения, такие как Рим, могли создать сложности, поскольку Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина. (…) США не являются участником суда, поэтому встреча на Аляске позволяет обойти эту проблему», — отмечает издание.

Помимо этого, как сообщает издание, многие европейские лидеры выражают озабоченность в связи со встречей Путина и Трампа, поскольку она может привести к объединению президентов двух стран для навязывания своих условий Украине.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о крайней обеспокоенности Запада в связи с анонсом встречи президентов Путина и Трампа в американском штате Аляска. Он призвал прекратить поставки вооружений Украине и присоединиться к мирным инициативам.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске, Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что главы двух государств в ходе встречи в качестве приоритетного направления обсудят вопрос урегулирования украинского конфликта. При этом, как уточнил представитель Кремля, в ближайшее время дипломаты обеих стран приступят к согласованию деталей саммита. Ушаков признал, что этот процесс сопряжён со значительными трудностями.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше