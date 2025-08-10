В США объяснили выбор в пользу Аляски для переговоров Путина и Трампа

Аляска станет местом встречи глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, поскольку США не связаны соглашениями с Международным уголовным судом (МУС). Об этом информирует The Washington Post.
«Некоторые из рассматриваемых мест проведения, такие как Рим, могли создать сложности, поскольку Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина. (…) США не являются участником суда, поэтому встреча на Аляске позволяет обойти эту проблему», — отмечает издание.
Помимо этого, как сообщает издание, многие европейские лидеры выражают озабоченность в связи со встречей Путина и Трампа, поскольку она может привести к объединению президентов двух стран для навязывания своих условий Украине.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о крайней обеспокоенности Запада в связи с анонсом встречи президентов Путина и Трампа в американском штате Аляска. Он призвал прекратить поставки вооружений Украине и присоединиться к мирным инициативам.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске, Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что главы двух государств в ходе встречи в качестве приоритетного направления обсудят вопрос урегулирования украинского конфликта. При этом, как уточнил представитель Кремля, в ближайшее время дипломаты обеих стран приступят к согласованию деталей саммита. Ушаков признал, что этот процесс сопряжён со значительными трудностями.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.