Стал известен средний размер пенсии в РФ: вот сколько он составляет

На данный момент средний размер пенсии в РФ составляет 23 448 рублей в месяц. Об этом РИА Новостям заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Эта сумма образуется из двух составляющих: пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Каждый год работы может принести до 10 баллов, а стоимость одного балла в 2025 году равна 145,69 рублей», — рассказывает парламентарий.
Уточняется, что сумма баллов умножается на этот показатель, а после к ней прибавляют фиксированную выплату, размер которой составляет 8 907,70 рублей. Говырин подчеркивает, что на итоговое значение влияют длительность официального трудового стажа и величина отчислений в Соцфонд, так как «за каждый год работы полагаются дополнительные баллы».
Социальные надбавки к пенсии, например, получают жители Крайнего Севера и приравненных к нему районов, а некоторые граждане также имеют доплаты по инвалидности или потере кормильца.
«В январе и августе проводится перерасчет для тех, кто продолжает трудиться: к уже существующей выплате добавляются баллы за прошедший год работы. Все эти параметры вместе определяют реальную сумму, которую получают пенсионеры», — подытожил он.
Как KP.RU писал ранее, после увольнения пенсия работающих пенсионеров будет пересчитываться автоматически, рассказал депутат ГД Сергей Гаврилов. Пенсионер также получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, в том числе и фиксированную часть, отмечает спикер.