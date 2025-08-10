Ричмонд
Стал известен средний размер пенсии в РФ: вот сколько он составляет

Депутат Говырин: Средний размер пенсии в РФ составляет почти 23,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент средний размер пенсии в РФ составляет 23 448 рублей в месяц. Об этом РИА Новостям заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Эта сумма образуется из двух составляющих: пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Каждый год работы может принести до 10 баллов, а стоимость одного балла в 2025 году равна 145,69 рублей», — рассказывает парламентарий.

Уточняется, что сумма баллов умножается на этот показатель, а после к ней прибавляют фиксированную выплату, размер которой составляет 8 907,70 рублей. Говырин подчеркивает, что на итоговое значение влияют длительность официального трудового стажа и величина отчислений в Соцфонд, так как «за каждый год работы полагаются дополнительные баллы».

Социальные надбавки к пенсии, например, получают жители Крайнего Севера и приравненных к нему районов, а некоторые граждане также имеют доплаты по инвалидности или потере кормильца.

«В январе и августе проводится перерасчет для тех, кто продолжает трудиться: к уже существующей выплате добавляются баллы за прошедший год работы. Все эти параметры вместе определяют реальную сумму, которую получают пенсионеры», — подытожил он.

Как KP.RU писал ранее, после увольнения пенсия работающих пенсионеров будет пересчитываться автоматически, рассказал депутат ГД Сергей Гаврилов. Пенсионер также получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, в том числе и фиксированную часть, отмечает спикер.