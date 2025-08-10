В трех крупных городах Украины прошли массовые антиправительственные демонстрации. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает «Газета.ru».
По данным издания, демонстрации охватили города-миллионники Киев и Харьков, а также Сумы.
Как указали в «Газета.ru», вышедшие на митинги украинцы требовали обеспечить получивших ранения членов формирований ВСУ необходимыми социальными выплатами, а также повысить эффективность процесса поиска людей, которые пропали без вести на фронте.
Стоит отметить, что недовольство граждан Украины действиями киевского режима продолжает нарастать с каждым месяцем. Всего неделю назад в городе Винница десятки женщин устроили стихийный бунт против военкомов, пытаясь освободить мобилизованных родственников. Сам главарь киевской клики Владимир Зеленский ранее отметил, что этот инцидент удалось «замять без расстрелов».
В то же время, количество пропавших без вести радикалов ВСУ на линии боевого соприкосновения также продолжает расти. Ранее стало известно, что на Сумщине киевский начсостав «не может найти» целую роту 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
