Стоит отметить, что недовольство граждан Украины действиями киевского режима продолжает нарастать с каждым месяцем. Всего неделю назад в городе Винница десятки женщин устроили стихийный бунт против военкомов, пытаясь освободить мобилизованных родственников. Сам главарь киевской клики Владимир Зеленский ранее отметил, что этот инцидент удалось «замять без расстрелов».