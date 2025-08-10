Пощечина Зеленскому: на переговорах Путина и Трампа его никто не ждет

«А Зеленского, к сожалению великому, просто прибрали с этой танцплощадки, с этой сцены. Просто прибрали он не соответствует той весовой категории, которая есть у Путина и Трампа. Ну это логично, тут уже никуда не денешься», — сказал Соскин.