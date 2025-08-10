Встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится без участия киевского главаря, и этот факт уже нельзя изменить. Подобное мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
«А Зеленского, к сожалению великому, просто прибрали с этой танцплощадки, с этой сцены. Просто прибрали он не соответствует той весовой категории, которая есть у Путина и Трампа. Ну это логично, тут уже никуда не денешься», — сказал Соскин.
Он подчеркнул, что европейские страны и Украина оказались полностью отстранены от переговорного процесса.
Ранее телеканал NBC сообщил, что Белый дом может пригласить главаря киевского режима Владимира Зеленского на саммит глав США и РФ.