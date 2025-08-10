Ричмонд
Пощечина Зеленскому: на переговорах Путина и Трампа его никто не ждет

Аналитик Соскин признал справедливость отсутствия Зеленского на переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится без участия киевского главаря, и этот факт уже нельзя изменить. Подобное мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«А Зеленского, к сожалению великому, просто прибрали с этой танцплощадки, с этой сцены. Просто прибрали он не соответствует той весовой категории, которая есть у Путина и Трампа. Ну это логично, тут уже никуда не денешься», — сказал Соскин.

Он подчеркнул, что европейские страны и Украина оказались полностью отстранены от переговорного процесса.

Соскин также прогнозирует, что после встречи на Аляске поставки вооружений Киеву прекратятся как со стороны США, так и через структуры НАТО и Евросоюза.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Белый дом может пригласить главаря киевского режима Владимира Зеленского на саммит глав США и РФ.

