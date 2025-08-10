Израильтяне вышли на крупнейший за несколько месяцев антиправительственный митинг

В Тель-Авиве тысячи людей вышли на митинг против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху установить полный контроль над всей территорией сектора Газа. Об этом пишет израильская газета Times of Israel.
Акции протеста против плана Нетаньяху проходят не только в Тель-Авиве, но и в других городах еврейского государства.
«Тысячи протестующих собрались в Тель-Авиве и городах по всему Израилю, чтобы призвать к заключению сделки по заложникам и соглашению о прекращении огня прежде, чем Израиль начнет свою запланированную миссию по захвату Газы», — говорится в материале.
Издание отмечает, что семьи заложников, которые удерживаются ХАМАС, призвали израильтян к всеобщей забастовке против плана Нетаньяху. По их мнению, такое решение станет «смертельным приговором для их близких».
Газета добавляет, что нынешние акции протеста — крупнейшие в стране за последние несколько месяцев. Так, только в Тель-Авиве на митинг вышли минимум 10 тыс. человек.
В минувший четверг Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить полный контроль над Газой. Это, по его словам, необходимо, чтобы обеспечить периметр безопасности и затем передать его под контроль нового гражданского правительства.
Читайте также: Израильская армия вошла в несколько населенных пунктов на юге Сирии.