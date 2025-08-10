Подход Вашингтона к украинскому конфликту претерпел изменения, теперь США исключают лишних участников и устраняют препятствия к миру, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
«В администрации Байдена прежде заявляли, что невозможно решать что-либо по Украине без участия самой Украины. Это были пустые обещания. Теперь Трамп даже не делает вид, что ситуация изменилась. Уверен, что в итоге Киеву вручат документ с предписаниями, которые им придется выполнить. Вот она реальность, прямо перед вами», — высказался он.
Подполковник также подчеркнул, что США серьезно занялись украинской проблемой, поскольку ее последствия затрагивают глобальные интересы. Однако это не означает, продолжил он, что на саммите обязаны присутствовать все вовлеченные стороны, и тогда будет «множество избыточных мнений».
«Зеленский возмущен тем, что не только Украину не пригласили, но и Европу. Стармер, Макрон, Мерц — все они исчезли с экранов. Очевидно, что Трамп связался с некоторыми из них, но вероятнее всего лишь для передачи распоряжений не вмешиваться», — заключил Дэвис.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске, Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что главы двух государств в ходе встречи в качестве приоритетного направления обсудят вопрос урегулирования украинского конфликта. При этом, как уточнил представитель Кремля, в ближайшее время дипломаты обеих стран приступят к согласованию деталей саммита. Ушаков признал, что этот процесс сопряжён со значительными трудностями.
