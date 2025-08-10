В США сообщили об изменении отношения Вашингтона к украинскому конфликту

«В администрации Байдена прежде заявляли, что невозможно решать что-либо по Украине без участия самой Украины. Это были пустые обещания. Теперь Трамп даже не делает вид, что ситуация изменилась. Уверен, что в итоге Киеву вручат документ с предписаниями, которые им придется выполнить. Вот она реальность, прямо перед вами», — высказался он.