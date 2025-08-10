В Европе призвали Трампа «защищать интересы» Киева на встрече с Путиным

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, лидеры стран ЕС и Британия обратились к главе Белого дома с призывом защищать «жизненные интересы Украины и Европы» на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Они выпустили совместную декларацию. Подписи под документом, помимо Британии, поставили лидеры ФРГ, Франции, Италии, Польши и Финляндии.
«Мы разделяем мнение, что дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы. Мы полагаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», — отмечается в декларации.
В тексте также говорится, что «значимые переговоры» якобы могут проходить «исключительно в период перемирия или существенного ослабления интенсивности боевых действий».
Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на Аляске. В ходе встречи будет обсуждаться долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
Ранее испанское издание El Mundo написало, что Евросоюз в очередной раз не допустили до участия в переговорах по Украине.