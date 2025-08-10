В Европе призвали Трампа «защищать интересы» Киева на встрече с Путиным

«Мы разделяем мнение, что дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы. Мы полагаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», — отмечается в декларации.