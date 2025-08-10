Ричмонд
Axios: Путин согласится на мир, если Украина уступит ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин согласится на мирное урегулирование с Украиной при условии передачи Киевом под контроль всей территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Президент России Владимир Путин согласится на мирное урегулирование с Украиной при условии передачи Киевом под контроль всей территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом информирует Axios.

По данным издания, в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Путин обсудил возможность мирного соглашения, которое зафиксирует завоевания России в конфликте. «В частности, Россия выдвинула бы официальные требования на две украинские территории (Донецкую и Луганскую области) и заморозила бы нынешние позиции еще на двух (Запорожской и Херсонской областях)», — указывается в материале.

При этом подчеркивается, что стороны конфликта по-прежнему сохраняют значительные разногласия.

Ранее, 9 августа, газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских и украинских чиновников сообщила, что Путин представил США масштабный план урегулирования украинского кризиса, включающий территориальные уступки со стороны Киева.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске, Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что главы двух государств в ходе встречи в качестве приоритетного направления обсудят вопрос урегулирования украинского конфликта. При этом, как уточнил представитель Кремля, в ближайшее время дипломаты обеих стран приступят к согласованию деталей саммита. Ушаков признал, что этот процесс сопряжён со значительными трудностями.

