Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что встреча президентов России и США состоится без участия Владимира Зеленского, и изменить этот факт уже невозможно.
Он отметил, что сейчас ситуация для Украины складывается крайне неблагоприятно: Трамп и Путин активно готовятся к этой встрече, которая, по его словам, станет важным событием, и стороны уже займутся конкретными вопросами.
Соскин подчеркнул, что Европа и Украина полностью исключены из процесса переговоров. По его мнению, после событий на Аляске Киев не сможет рассчитывать на поставки оружия ни напрямую из США, ни через НАТО или Европейский союз.
Эксперт также выразил сожаление по поводу роли Зеленского в текущей ситуации. Он считает, что его «убрали с этой сцены», поскольку он не соответствует уровню влияния Путина и Трампа. По словам Соскина, это логичный шаг, и Украине остается лишь смириться с новым раскладом сил.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский окончательно обезумел в связи с предстоящей встречей Путина и Трампа.