Евросоюз призвал вести переговоры о территории Украины по линии соприкосновения

Европейский союз считает недопустимым изменение границ между странами силой. Об этом сказано в совместной декларации лидеров Британии, Польши, Франции, Италии, ФРГ, Финляндии и главы Еврокомиссии.
В Евросоюзе подчеркнули необходимость предоставить Украине надежные гарантии безопасности, которые позволят защищать свою территорию и суверенитет. Конструктивные переговоры возможны только в случае прекращения огня и сворачивания боевых действий.
— Путь к миру на Украине не может быть определен без ее участия. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров, — сказано в документе.
В Белом доме допустили приглашение президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, сообщил NBC News. Один из источников телеканала рассказал, что этот вариант обсуждается, но ясности пока нет. По его словам, приезд украинского лидера на Аляску «абсолютно» возможен.
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян 9 августа заявила, что прогнозировать итоги и сам факт встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске рано. Она отметила, что подобной турбулентности в настоящем, а «не фейковом» информационном поле, как в этом году, никогда не было за всю ее карьеру.