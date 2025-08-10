Ричмонд
«Коалиция желающих» открестилась от отправки своих военных на Украину

Страны так называемой «коалиции желающих» не хотят отправлять своих солдат на Украину.

Страны так называемой «коалиции желающих» не хотят отправлять своих солдат на Украину. Вместо этого государства Европы планируют направить свои усилия на укрепление украинского военно-промышленного комплекса, пишет британская газета The Sunday Times.

Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник из министерства обороны Великобритании, никто в Европе "не хочет отправлять свои войска умирать на Украине.

Однако в странах Старого света считают необходимым обеспечить боеспособность ВСУ.

По данным газеты, речь идет не только о системах противовоздушной обороны и беспилотниках, но и о дальнобойных ракетах. Последние могут начать производить на территории самой Украины, чтобы Киев не зависел от других стран в вопросе по их использованию.

Ранее стало известно, что Пентагон согласовал новый пакет помощи США для ВСУ на сумму чуть более 200 млн долларов. Деньги пойдут специалистам, которые смогут починить пришедшую в негодность технику украинских военных.