Губернатор Сальдо заявил о новой тактике обстрелов ВСУ в Херсонской области

Украинские боевики начали комбинировать артиллерийские удары с последующими атаками дронов-терминаторов «Баба-Яга».
«На левобережье Днепра минувшей ночью бойцы постов воздушного наблюдения 18-й армии группировки войск “Днепр” сбили 11 украинских дронов», — сообщил Сальдо в телеграм-канале.
Он также подчеркнул, что несмотря на артиллерийские обстрелы со стороны врага, российские войска успешно отразили воздушную атаку ВСУ.
«Работали под обстрелом артиллерии, но не дрогнули — все цели были уничтожены из АК-12 с тепловизорами», — добавил губернатор.
Ранее Life.ru писал, что Киев готовит высадку десанта на побережье Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что ВСУ усилили активность у Тендровской и Кинбурнской кос.