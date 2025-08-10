Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Бусаргин: В Саратовской области при атаке БПЛА повреждено предприятие

На месте работают экстренные службы, отмечает глава региона.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в воскресенье, 10 августа, в результате атаки вражеских дронов в Саратовской области повреждено промышленное предприятие. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, на место оперативно прибыли экстренные службы. Они уже занимаются разрешением данной ситуации.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал глава региона в Telegram-канале.

О пострадавших и иных поврежденных объектах на данный момент не сообщается. За несколько минут до этого Бусаргин оповестил жителей и гостей Саратовской области об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как KP.RU писал ранее, этой ночью были введены временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше