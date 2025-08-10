Губернатор Бусаргин: В Саратовской области при атаке БПЛА повреждено предприятие

Ночью в воскресенье, 10 августа, в результате атаки вражеских дронов в Саратовской области повреждено промышленное предприятие. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, на место оперативно прибыли экстренные службы. Они уже занимаются разрешением данной ситуации.
«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал глава региона в Telegram-канале.
О пострадавших и иных поврежденных объектах на данный момент не сообщается. За несколько минут до этого Бусаргин оповестил жителей и гостей Саратовской области об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.
Как KP.RU писал ранее, этой ночью были введены временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации.