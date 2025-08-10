Денис Паслер поблагодарил строителей за профессионализм и труд

Екатеринбуржцев и гостей города врио губернатора поприветствовал на празднике в честь Дня строителя, сообщил свердловский Департамент информационной политики.
«Уральские строители — самые лучшие! Самые сильные, профессиональные, ответственные и надёжные. Приезжая в города и общаясь с жителями, я слышу, с каким уважением они относятся к строителям. Потому что там, куда приходят строители, — будь то объекты благоустройства, дворы, скверы, набережные, школы, садики, больницы, дороги — всё преображается. Мы все вам за вашу работу благодарны», — сказал Денис Паслер.
Глава региона отметил, что во все времена представители строительной отрасли справлялись с любыми вызовами: огромная работа, проведенная в годы после Великой Отечественной войны, и сегодняшние задачи по созданию комфортного жилья и социальной инфраструктуры.
Общегородской праздник в честь Дня строителя прошел 9 августа в Историческом сквере и на проспекте Ленина. Гостей ожидала экспозиция строительной и специальной техники, более 30 развлекательных площадок с мастер-классами, фотозонами, конкурсами, настольными и спортивными играми.