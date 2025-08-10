Придется платить побольше: вот почему госпошлины для иностранцев в РФ повышают

С 1 сентября 2025 года в России изменятся госпошлины для иностранцев, которые касаются регистрации, миграционного учета и разрешений на трудовую деятельность в государстве. Об этом РИА Новостям заявил член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Новые госпошлины буду действовать, к примеру, за постановку иностранца или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за исключением участников эксперимента по внедрению допмеханизмов учета иностранных граждан. Сейчас эта услуга бесплатная, однако через несколько недель за нее придется платить 500 рублей.
«За продление срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ, за исключением случаев, когда такой срок определяется сроком действия визы — 1 000 рублей», — перечисляет Машаров.
По словам политика, это дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые повлияют на снижение потока нелегальной миграции в стране. Отразиться данное нововведение может только на тех мигрантах, которые работают в «темную», считает спикер.
