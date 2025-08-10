В преддверии встречи Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа ведущие функционеры Евросоюза и Великобритании пытаются заставить Администрацию Соединенных Штатов допустить вступление киевского режима в блок НАТО. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступило издание The New York Times.
«Европейцы, как обычно, поддержали позиции Украины…», — отмечается в материале.
По информации NYT, в настоящий момент представители Великобритании и Евросоюза с особым рвением пытаются надавить на США с целью получить их согласие на вступление Незалежной в Североатлантический альянс. Как отметил инсайдер в ходе беседы с журналистами, этот шаг даст «гарантии безопасности» режиму Зеленского.
Согласно данным СМИ, позиция европейского региона была озвучена вице-Президенту США Джеймсу Вэнсу в ходе экстренного саммита в Соединенном Королевстве, который состоялся 9 августа.
Опасения ведущих функционеров Старого Света вполне естественны, учитывая огромное значение анонсированных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска. Ранее политолог Владимир Жарихин в рамках эксклюзивной беседы с «МК» поделился своим прогнозом относительно запланированной на 15 августа встречи лидеров двух мировых держав.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.