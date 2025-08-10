Ричмонд
В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек, есть пострадавшие

Один вражеский дрон упал на территорию двора жилого дома, жители эвакуированы.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки вражеских БПЛА в Саратовской области, по предварительным данным, погиб один человек. Есть пострадавшие. Об этом ночью в воскресенье, 10 августа, сообщает губернатор области Роман Бусаргин.

«Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб», — написал глава региона в Telegram-канале.

Политик также заявил, что в настоящее время медицинские службы оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Информация об атаке уточняется сотрудниками региональных служб.

Как KP.RU писал ранее, в результате атаки вражеских дронов в Саратовской области повреждено промышленное предприятие. Как сообщил Роман Бусаргин, на место оперативно прибыли экстренные службы. Они уже занимаются разрешением данной ситуации.

