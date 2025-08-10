The Times: Страны коалиции желающих не хотят отправлять войска на Украину

Высокопоставленный чиновник Минобороны Великобритании заявил, что «никто не хочет отправлять своих солдат умирать на Украине», поэтому ключевой задачей становится обеспечение боеспособности ВСУ. Это означает не только поставки готового вооружения, но и развитие местного производства, чтобы Киев меньше зависел от зарубежных партнёров.