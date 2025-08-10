The Times: Страны коалиции желающих не хотят отправлять войска на Украину

Высокопоставленный чиновник Минобороны Великобритании заявил, что «никто не хочет отправлять своих солдат умирать на Украине», поэтому ключевой задачей становится обеспечение боеспособности ВСУ. Это означает не только поставки готового вооружения, но и развитие местного производства, чтобы Киев меньше зависел от зарубежных партнёров.
Ранее европейские лидеры, включая Макрона, Мерца, Стармера и других, выступили с заявлением, в котором обозначили, что «имеющие смысл переговоры» возможны только при прекращении огня. Они также подчеркнули, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для возможных мирных инициатив.