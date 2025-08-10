В РФ назвали истинную цель саммита Путина и Трампа: вот чего ждут от встречи глав государств

По итогам переговоров на Аляске лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут объявить о совместной инициативе по установлению режима прекращения огня в Украине. Подобное мнение выразил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
«Мы должны ожидать не решение о приостановке огня прямо сейчас, а принятие российско-американского плана по условиям прекращениям огня и выходу на финальные переговоры по окончательному урегулированию конфликта», — сказал Суслов.
Эксперт считает, что территориальный вопрос станет ключевым элементом предлагаемого плана.
Напомним, что ранее в совместной декларации Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председателей ЕК была четко обозначена позиция государств. Так, текущая линия боевого соприкосновения «должна стать базой для начала переговорного процесса по территориальным вопросам».
Накануне Трамп объявил о встрече с Путиным — она пройдет 15 августа на Аляске.