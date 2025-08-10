В РФ назвали истинную цель саммита Путина и Трампа: вот чего ждут от встречи глав государств

По итогам переговоров на Аляске лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут объявить о совместной инициативе по установлению режима прекращения огня в Украине. Подобное мнение выразил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.