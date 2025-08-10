Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван предположительный итог встречи Путина и Трампа на Аляске

По итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть представлен план по условиям прекращения огня в Украине. Данное предположение сделал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

После составления плана последует финальная встреча по урегулированию конфликта, заявил Суслов.

По итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть представлен план по условиям прекращения огня в Украине. Данное предположение сделал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Мы должны ожидать не решение о приостановке огня прямо сейчас, а принятие российско-американского плана по условиям прекращениям огня», — заявил Суслов. Его слова приводит РИА Новости. Также он предположил, что после принятия плана уже последует выход на финальные переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее администрация США рассматривала возможность о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на переговоры лидеров США и РФ на Аляске. Но дискуссии на данную тему не завершены. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше