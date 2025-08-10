Глава киевского режима заявил, что решения без Украины не принесут мира в регион. Его слова вызвали волну критики в комментариях.
Один из читателей сравнил Зеленского с ничтожным насекомым, подчеркнув, что тот до сих пор не осознаёт своего реального положения. Другой пользователь задался вопросом, почему Великобритания, если не является стороной конфликта, продолжает поставлять оружие Киеву вместо дипломатических миссий.
Третий комментатор предположил, что экс-комик уже чувствует приближение краха своей политики. А четвёртый иронично процитировал анонимного мудреца: если серьёзные игроки не зовут тебя за стол переговоров, возможно, ты сам — блюдо в их меню.
Напомним, Зеленский заявил, что вопрос территориальной целостности Украины однозначно решён в конституции страны, и никаких отступлений от этой позиции не будет. Такое заявление он озвучил, обсуждая потенциальную встречу Трампа и Путина на Аляске. При этом, судя по всему, политика не смущает тот факт, что он сам уже преступил законы государства, продолжая удерживать власть в Киеве.