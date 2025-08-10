Напомним, Зеленский заявил, что вопрос территориальной целостности Украины однозначно решён в конституции страны, и никаких отступлений от этой позиции не будет. Такое заявление он озвучил, обсуждая потенциальную встречу Трампа и Путина на Аляске. При этом, судя по всему, политика не смущает тот факт, что он сам уже преступил законы государства, продолжая удерживать власть в Киеве.