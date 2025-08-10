Британские силовики разогнали крупнейший митинг сторонников Палестины

В Лондоне силовики разогнали протестную демонстрацию сторонников Палестины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский Скотленд-Ярд.
«…466 человек были задержаны за выражение поддержки Palestine Action», — указали сотрудники Службы столичной полиции.
Как отметили в ТАСС, в минувшую субботу, 9 августа, в центральных районах Лондона, включая Парламентскую площадь, прошла крупнейшие за последние месяцы пропалестинская акция протеста.
Несмотря на разгон данной демонстрации, Правительство Соединенного Королевства все же собирается признать суверенитет Государства Палестина. Однако израильский политический эшелон ранее предупредил Лондон о «последствиях» данного шага.
В свою очередь, власти Великобритании также собираются эвакуировать из сектора Газа тяжелобольных палестинских детей, чтобы оказать им помощь в своих национальных медучреждениях.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.