Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского пока не пригласили на встречу Путина и Трампа

Соединенные Штаты Америки пока не приняли решение о том, пригласить ли Владимира Зеленского на встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая пройдет на Аляске.

Соединенные Штаты Америки пока не приняли решение о том, пригласить ли Владимира Зеленского на встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая пройдет на Аляске. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

«Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности заявил, что Зеленского до сих пор не приглашали», — говорится в материале газеты.

При этом источник отметил, что такая возможность администрацией Трампа все же обсуждается.

Напомним, встреча лидеров США и России состоится на Аляске 15 августа.

Ранее источник в Белом доме сообщил, что президент Трамп не исключает вариант участия Зеленского в своих переговорах с Путиным.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше