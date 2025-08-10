Зеленского пока не пригласили на встречу Путина и Трампа

Соединенные Штаты Америки пока не приняли решение о том, пригласить ли Владимира Зеленского на встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая пройдет на Аляске. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.