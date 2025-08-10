Зеленского пока не пригласили на встречу Путина и Трампа

Соединенные Штаты Америки пока не приняли решение о том, пригласить ли Владимира Зеленского на встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая пройдет на Аляске. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.
«Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности заявил, что Зеленского до сих пор не приглашали», — говорится в материале газеты.
При этом источник отметил, что такая возможность администрацией Трампа все же обсуждается.
Напомним, встреча лидеров США и России состоится на Аляске 15 августа.
Ранее источник в Белом доме сообщил, что президент Трамп не исключает вариант участия Зеленского в своих переговорах с Путиным.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.