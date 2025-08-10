Кличко допустил территориальные уступки России со стороны Украины

В Белом доме допустили приглашение Владимира Зеленского на Аляску, сообщил NBC News. Один из источников телеканала рассказал, что этот вариант обсуждается, но ясности пока нет. По его словам, приезд украинского лидера на Аляску «абсолютно» возможен.