Кличко допустил территориальные уступки России со стороны Украины

Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки ради урегулирования вооруженного конфликта с РФ, но говорить об этом еще рано. Об этом высказался мэр Киева Виталий Кличко.
Он признал, что граждане страны уже устали от боевых действий.
— К сожалению, мы заплатили огромную цену. Мы должны найти дипломатическое решение, — заявил Кличко в интервью Bild.
По его мнению, для мирного урегулирования конфликта нужны переговоры между Россией и Украиной. Он выразил надежду на проведение встречи украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием главы США Дональда Трампа, передает «Лента.ру».
Европейский союз считает недопустимым изменение границ между странами силой. Об этом сказано в совместной декларации лидеров Британии, Польши, Франции, Италии, ФРГ, Финляндии и главы Еврокомиссии.
В Белом доме допустили приглашение Владимира Зеленского на Аляску, сообщил NBC News. Один из источников телеканала рассказал, что этот вариант обсуждается, но ясности пока нет. По его словам, приезд украинского лидера на Аляску «абсолютно» возможен.