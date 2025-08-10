Ричмонд
Блохин: Зеленский попытается сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский может попытаться сорвать встречу президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске только в информационном пространстве, больше он сделать ничего не может, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Константин Блохин.

Он напомнил слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который сообщил, что многие враждебно настроенные страны попытаются сорвать встречу двух лидеров.

«Врагов множество, которые плохо относятся к нормализации отношений России и США. Могут быть какие-то заявления в информационном пространстве, но вряд ли у них что-то получится. Никак они не могут сорвать встречу», — сказал он.

Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее подтвердил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске.

В качестве возможных площадок для проведения переговоров также рассматривались Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и даже Россия. Однако Блохин подчеркнул, что Трамп не рискнет приехать в Россию на переговоры.

