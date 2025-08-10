Кличко допустил, что Украине придется уступить России территории

Также Кличко считает, что для урегулирования украинского кризиса необходимо проведение прямым переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, Кличко выразил надежду на встречу Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным при участии лидера США Дональда Трампа.