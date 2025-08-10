Ричмонд
Кличко допустил, что Украине придется уступить России территории

Властям Украины, возможно, придется согласиться на территориальные уступки ради урегулирования конфликта.

Властям Украины, возможно, придется согласиться на территориальные уступки ради урегулирования конфликта. Такое заявление сделал в интервью немецкой газете Bild мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что говорить о территориальных уступках пока еще рано. Однако украинцы уже устали от боевых действий.

«К сожалению, мы заплатили огромную цену. Мы должны найти дипломатическое решение», — заявил глава украинской столицы.

Также Кличко считает, что для урегулирования украинского кризиса необходимо проведение прямым переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, Кличко выразил надежду на встречу Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным при участии лидера США Дональда Трампа.

Ранее на Украине рассказали, примет ли Зеленский условия Путина и Трампа.

