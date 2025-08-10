WP: Зеленский пока не получил приглашение на встречу Путина и Трампа

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что встреча Путина и Трампа пройдёт без участия Зеленского. По мнению эксперта, это уже нельзя изменить. Соскин также назвал неблагоприятной ситуацию, которая складывается вокруг киевского режима.