Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Зеленский пока не получил приглашение на встречу Путина и Трампа

Главу киевского режима на пригласили на переговоры, которые пройдут на Аляске 15 августа.

Источник: Аргументы и факты

Власти США пока не приглашали главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу президента России Владимира Путина и руководителя Белого дома Дональда Трампа, которая пройдёт в американском штате Аляска, написала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Переговоры двух лидеров должны состояться 15 августа.

«Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности заявил, что Зеленского до сих пор не приглашали», — сказано в статье.

В публикации также уточняется, что в Британии на встрече 9 августа, в которой участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, представители Киева и стран ЕС, обсуждались «возможные территориальные уступки» в рамках урегулирования украинского конфликта.

Напомним, ранее телеканал NBC News сообщил, что администрация США якобы обсуждает возможность приглашения Зеленского на Аляску. Отмечалось, что окончательное решения по этому вопросу американские власти ещё не приняли.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что встреча Путина и Трампа пройдёт без участия Зеленского. По мнению эксперта, это уже нельзя изменить. Соскин также назвал неблагоприятной ситуацию, которая складывается вокруг киевского режима.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше