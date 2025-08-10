Власти США пока не приглашали главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу президента России Владимира Путина и руководителя Белого дома Дональда Трампа, которая пройдёт в американском штате Аляска, написала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Переговоры двух лидеров должны состояться 15 августа.
«Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности заявил, что Зеленского до сих пор не приглашали», — сказано в статье.
В публикации также уточняется, что в Британии на встрече 9 августа, в которой участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, представители Киева и стран ЕС, обсуждались «возможные территориальные уступки» в рамках урегулирования украинского конфликта.
Напомним, ранее телеканал NBC News сообщил, что администрация США якобы обсуждает возможность приглашения Зеленского на Аляску. Отмечалось, что окончательное решения по этому вопросу американские власти ещё не приняли.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что встреча Путина и Трампа пройдёт без участия Зеленского. По мнению эксперта, это уже нельзя изменить. Соскин также назвал неблагоприятной ситуацию, которая складывается вокруг киевского режима.