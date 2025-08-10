Военно-промышленный комплекс Германии может столкнуться с кризисом из-за отсутствия критически важных ресурсов, экспортируемых Китаем. Подробности приводит местный таблоид Bild.
«Мы очень серьезно относимся к рискам…», — привели в газете выдержку из заявления Федерального министерства экономики Германии.
Как указали в Bild, ВПК страны крайне зависим от импорта редкоземельных элементов, большая часть которого приходится на китайских поставщиков.
С апреля этого года логистические цепи ФРГ были нарушены из-за «торговых войн» Соединенных Штатов и Народной Республики. Это особенно сказывается на военных предприятиях, который получили от Федерального правительства серию крупных заказов.
Стоит отметить, что наращивание Германией производства собственных вооружений происходит на фоне заключенного с Великобританией соглашения о стратегическом партнерстве. Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков ранее охарактеризовал этот договор как «зловещий альянс», который способен начать войну с Россией.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.