CNN: Белый дом не исключил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

В США не исключили возможность участия президента Украины Владимира Зеленского в некоторых встречах между лидером штатов Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта. Об этом сообщают американские СМИ.
«Президент Украины Владимир Зеленский не был назван участником саммита на Аляске, который должен состояться в пятницу между Трампом и Путиным. Однако Белый дом не исключил полностью возможность участия Зеленского в некоторых встречах», — указано в материале телеканала CNN.
Ранее другой источник сообщал, что Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Но его визит пока не согласован.