Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Белый дом не исключил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

В США не исключили возможность участия президента Украины Владимира Зеленского в некоторых встречах между лидером штатов Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта. Об этом сообщают американские СМИ.

Зеленский может быть приглашен на «некоторые встречи», указано в материале CNN.

В США не исключили возможность участия президента Украины Владимира Зеленского в некоторых встречах между лидером штатов Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта. Об этом сообщают американские СМИ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША захотели позвать Зеленского на встречу с Путиным на Аляске.

«Президент Украины Владимир Зеленский не был назван участником саммита на Аляске, который должен состояться в пятницу между Трампом и Путиным. Однако Белый дом не исключил полностью возможность участия Зеленского в некоторых встречах», — указано в материале телеканала CNN.

Ранее другой источник сообщал, что Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Но его визит пока не согласован.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше