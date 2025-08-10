В Минобороны рассказали, как беспилотники помогли продвинуться российским штурмовикам в ДНР

Расчеты FPV-дронов соединения спецназначения группировки войск «Центр» помогли российским штурмовикам продвинуться в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило министерство обороны России.
В оборонном ведомстве заявили, что расчеты беспилотников обеспечили штурмовым отрядам огневую поддержку во время наступления.
«Блиндажи и замаскированные укрытия националистов, которые сложно обнаружить с земли, военнослужащие выявляют с воздуха и уничтожают мощными зарядами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Такая работа позволяет штурмовикам безопасно приближаться к позициям ВСУ, а затем проводить их зачистку уже с минимальным риском.
Ранее стало известно, что штурмовые отряды группировки «Центр» проводят зачистку лесов у Красноармейска от украинских солдат.
