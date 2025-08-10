WP: США не приглашали Зеленского на встречу Путина с Трампом

Напомним, американский телеканал NBC News ранее сообщал, что Белый дом рассматривает возможность трёхстороннего формата. Президент США якобы не исключает участия бывшего комика из Киева.
Сам Зеленский ничего не говорил про своё возможное участие, а лишь предъявлял претензии. Он подчеркнул, что вопрос о территориальной целостности Украины чётко прописан в конституции, и страна не намерена отступать от этой позиции.
