WP: США не приглашали Зеленского на встречу Путина с Трампом

Администрация США не направляла приглашения главе киевского режима Владимиру Зеленскому для участия во встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Источник: Life.ru

Напомним, американский телеканал NBC News ранее сообщал, что Белый дом рассматривает возможность трёхстороннего формата. Президент США якобы не исключает участия бывшего комика из Киева.

Сам Зеленский ничего не говорил про своё возможное участие, а лишь предъявлял претензии. Он подчеркнул, что вопрос о территориальной целостности Украины чётко прописан в конституции, и страна не намерена отступать от этой позиции.

