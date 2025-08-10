Reuters: Трамп открыт идее возможного саммита с Россией и Украиной

Ранее американский президент сообщил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, «несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Кремль ожидает, что следующая встреча двух президентов пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.