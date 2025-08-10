Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин поздравил строителей с профессиональным праздником

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил строителей с профессиональным праздником.

Источник: Нижегородская правда

Уважаемые строители!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! В 2025 году мы отмечаем особую дату — 70 лет со дня учреждения Дня строителя.

Вы не просто возводите стены и закладываете фундаменты — вы создаёте будущее, меняете жизнь к лучшему, формируете облик наших городов. Благодаря вашему неустанному труду и преданности делу создаются новые объекты инфраструктуры, модернизируются существующие здания, появляются современные жилые комплексы и общественные пространства.

Строительная отрасль является одной из ключевых в развитии нашего региона. С 2018 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию более 12 миллионов квадратных метров жилья, за время действия проекта «Формирование комфортной городской среды» мы с вами благоустроили в регионе более 650 общественных пространств и свыше 2500 дворовых территорий. За прошедшие пять лет построено 118 объектов социальной инфраструктуры — это детские сады, школы, поликлиники, ФАПы.

Профессионализм, мастерство и самоотверженность строителей делают наш регион более современным, удобным и привлекательным для жизни.

В этот праздничный день хочу выразить искреннюю благодарность всем представителям строительной отрасли за неоценимый вклад в развитие региона. Пусть ваш труд всегда будет востребован, а результаты работы радуют глаз и приносят пользу многим поколениям!

С праздником!