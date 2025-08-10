Глеб Никитин поздравил строителей с профессиональным праздником

Строительная отрасль является одной из ключевых в развитии нашего региона. С 2018 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию более 12 миллионов квадратных метров жилья, за время действия проекта «Формирование комфортной городской среды» мы с вами благоустроили в регионе более 650 общественных пространств и свыше 2500 дворовых территорий. За прошедшие пять лет построено 118 объектов социальной инфраструктуры — это детские сады, школы, поликлиники, ФАПы.