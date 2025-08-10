Глеб Никитин поздравил строителей с профессиональным праздником

Уважаемые строители!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! В 2025 году мы отмечаем особую дату — 70 лет со дня учреждения Дня строителя.
Вы не просто возводите стены и закладываете фундаменты — вы создаёте будущее, меняете жизнь к лучшему, формируете облик наших городов. Благодаря вашему неустанному труду и преданности делу создаются новые объекты инфраструктуры, модернизируются существующие здания, появляются современные жилые комплексы и общественные пространства.
Строительная отрасль является одной из ключевых в развитии нашего региона. С 2018 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию более 12 миллионов квадратных метров жилья, за время действия проекта «Формирование комфортной городской среды» мы с вами благоустроили в регионе более 650 общественных пространств и свыше 2500 дворовых территорий. За прошедшие пять лет построено 118 объектов социальной инфраструктуры — это детские сады, школы, поликлиники, ФАПы.
Профессионализм, мастерство и самоотверженность строителей делают наш регион более современным, удобным и привлекательным для жизни.
В этот праздничный день хочу выразить искреннюю благодарность всем представителям строительной отрасли за неоценимый вклад в развитие региона. Пусть ваш труд всегда будет востребован, а результаты работы радуют глаз и приносят пользу многим поколениям!
С праздником!