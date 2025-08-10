Ричмонд
Аляска близка РФ: эксперты объяснили выбор места встречи Путина и Трампа

Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что Россия и США являются соседями, граничащими друг с другом, поэтому выбор Аляски как площадки для переговоров выглядит логичным.

Подходит ли Аляска в качестве места для встречи, почему Трамп боится приезжать в Россию и как Зеленский попытается сорвать переговоры — в материале aif.ru.

Аляска исторически близка России.

Американский штат Аляска в качестве площадки для проведения переговоров Путина и Трампа прозвучал неожиданно, поскольку до этого рассматривались нейтральные страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция.

Российские политологи, однако, уверены, что площадка выбрана очень удачно. Американист Константин Блохин отметил, что Аляска, несмотря на юридическую принадлежность США, географически и исторически близка России.

«Аляска — американский штат, но есть нюансы. Географически она ближе к России, чем к США. Аляска граничит с РФ и как бы оторвана от Америки. К тому же, не будем забывать, что во времена Российской Империи — это была часть нашего государства. Поэтому сегодня Аляска юридически является территорией Штатов, но так или иначе она близка России географически и исторически», — сказал он.

Единственный минус Аляски, по словам Блохина, более дальний перелет из Москвы, чем, например, в ОАЭ или Турцию.

«Единственное неудобство в том, что до Аляски лететь дальше из Москвы, чем до Объединенных Арабских Эмиратов или до Турции. Только в этом», — отметил он.

Трамп боится лететь в Россию.

В качестве площадки для встречи Путина и Трампа также рассматривалась Россия. Американского лидера пригласили в Москву.

Однако, по мнению Блохина, глава Штатов побоится приезжать в Россию из-за возможного давления со стороны Запада.

«Если бы Трамп приехал в Россию и проводил переговоры здесь, на Западе стали бы говорить, что Путин прогнул Трампа, а американский лидер пошел на уступки», — отметил политолог.

Зеленский попытается сорвать переговоры.

Политологи считают, что глава киевского режима Владимир Зеленский попытается сорвать встречу, однако у него это не получится.

Блохин напомнил слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который сообщил, что многие враждебно настроенные страны попытаются сорвать встречу двух лидеров.

«Врагов множество, которые плохо относятся к нормализации отношений России и США. Могут быть какие-то заявления в информационном пространстве, но вряд ли у них что-то получится. Никак они не могут сорвать встречу», — сказал он.

Такого же мнения придерживается эс-советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл. Он заявил, что у Украины и Европы есть силы заинтересованные в продолжении российско-украинского конфликта.

Эти силы попытаются сорвать встречу глав РФ и Соединенных Штатов.

