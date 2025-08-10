Отец Илона Маска допустил, что люди поверят в возможность дружбы РФ и США

Люди в будущем смогут прийти к выводу, что Россия и США могут быть друзьями, заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.
«Я бы сказал, что да», — сказал 79-летний бизнесмен, слова которого приводит РИА Новости.
Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, в начале июля президент РФ Владимир Путин заявил, что на протяжении всей истории между Россией и США существовали точки соприкосновения. Он напомнил, что российское государство, в частности, помогало Соединённым Штатам в их стремлении к независимости от Британии, предоставляя финансовую поддержку и оружие.
