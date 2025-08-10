Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Илона Маска допустил, что люди поверят в возможность дружбы РФ и США

Эррол Маск ответил утвердительно на вопрос журналистов об отношениях между Россией и США.

Источник: Аргументы и факты

Люди в будущем смогут прийти к выводу, что Россия и США могут быть друзьями, заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

«Я бы сказал, что да», — сказал 79-летний бизнесмен, слова которого приводит РИА Новости.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, в начале июля президент РФ Владимир Путин заявил, что на протяжении всей истории между Россией и США существовали точки соприкосновения. Он напомнил, что российское государство, в частности, помогало Соединённым Штатам в их стремлении к независимости от Британии, предоставляя финансовую поддержку и оружие.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше