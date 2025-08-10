«Выдающаяся патриотка»: Трамп принял решение относительно карьеры пресс-секретаря Госдепа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул Тэмми Брюс, пресс-секретаря Госдепартамента, на должность заместителя главы Постоянного представительства страны при Организации Объединенных наций. Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в личной соцсети Truth Social.
Обосновывая свое решение, американский лидер охарактеризовал главу пресс-службы Госдепа как «выдающуюся патриотку» и талантливого писателя.
Ожидается, что новым руководителем Тэмми Брюс станет бывший советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц — именно он остается основным кандидатом на должность постпреда США при ООН.
Сама же пресс-секретарь американского Госдепартамента пока продолжает исполнять прямые обязанности, в число которых, по всей видимости, входят угрозы в отношении экономических партнеров России.
