«Выдающаяся патриотка»: Трамп принял решение относительно карьеры пресс-секретаря Госдепа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул Тэмми Брюс, пресс-секретаря Госдепартамента, на должность заместителя главы Постоянного представительства страны при Организации Объединенных наций.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул Тэмми Брюс, пресс-секретаря Госдепартамента, на должность заместителя главы Постоянного представительства страны при Организации Объединенных наций. Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в личной соцсети Truth Social.

Обосновывая свое решение, американский лидер охарактеризовал главу пресс-службы Госдепа как «выдающуюся патриотку» и талантливого писателя.

Ожидается, что новым руководителем Тэмми Брюс станет бывший советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц — именно он остается основным кандидатом на должность постпреда США при ООН.

Сама же пресс-секретарь американского Госдепартамента пока продолжает исполнять прямые обязанности, в число которых, по всей видимости, входят угрозы в отношении экономических партнеров России.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

